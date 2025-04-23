У Польщі невідомі встановили провокативну таблицю на могилі воїнів УПА

У Польщі невідомі замінили табличку на братській могилі вояків УПА, що може призвести до чергового напруження у польсько-українських відносинах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал zlubaczowa.pl.

Йдеться про пам'ятник на честь бійців Української повстанської армії, що загинули в бою з підрозділами НКВС, який розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади та неодноразово зазнавав пошкоджень.

У 2015 році хтось розбив табличку з іменами членів УПА, а хрест пофарбували у польські національні кольори і замінили українську символіку на польську. Через п'ять років, у 2020 році, пам'ятник знову зазнав вандалізму. Меморіальну дошку, вже пошкоджену, повністю розбили, а її уламки скинули в яму.

Через деякий час встановили нову, двомовну табличку без імен членів УПА, із таким текстом: "Братська могила українців, які загинули в бою з радянськими військами в монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року".

Таке формулювання не зустріло схвалення української сторони, але табличка залишилася на своєму місці. Однак кілька днів тому на її місці з'явилася нова табличка, але вже зовсім іншого змісту.

На таблиці було викарбувано напис: "Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю".

Крім меморіальної дошки, на хресті замість тризуба з'явився християнський хрест.

Вважають, що таблицю замінили незаконно. Справою зайнялася любачівська поліція, яка з'ясовує, хто це зробив.

"У понеділок ми отримали інформацію від прикордонників про те, що на могилі, розташованій у Монастирі, з'явилася нова табличка і хрест. Поліцейські виїхали на місце і провели всі необхідні дії, включаючи огляд місця та фотофіксацію. Наразі проводяться заходи, спрямовані на встановлення осіб, відповідальних за внесення змін", – прокоментувала пресофіцер районного відділу поліції в Любачеві Маржена Мрочковська.

Українська сторона вже тривалий час вимагала відновлення таблиці на могилі вояків УПА у Монастирі. Це було головною умовою Києва для відновлення ексгумацій останків поляків в Україні.

Зрештою Україна дала дозволи на відновлення ексгумацій, однак табличку у Монастирі не було відновлено належним чином – так, щоб на ній був список імен воїнів УПА.

У січні глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що питання відновлення пам’ятника на горі Монастир лишається на порядку денному. Він наполягав, що Україна вимагає гідного вшанування української пам'яті на території Польщі.