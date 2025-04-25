У МЗС кажуть, що мета таблички на могилі воїнів УПА – перешкодити діалогу з Польщею

У Міністерстві закордонних справ переконані, що мета розміщення провокативної таблички на братській могилі вояків УПА у Польщі – перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної пам'яті.

Про це повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий під час брифінгу 25 квітня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На прохання журналістів прокоментувати інцидент із провокативною табличкою на братській могилі вояків УПА Тихий заявив, що в МЗС "абсолютно переконані", що "інцидент був спровокований передусім з однією метою – перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної пам'яті".

"І чим активніше буде розвиватися цей діалог між Україною та Польщею – тим більше буде спроб перешкодити цьому процесу, бо є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна та Польща вирішили проблемне питання свого минулого", – заявив він.

Тихий наголосив, що ці "показові" провокації відбулися саме в ті дні, коли розпочинаються ексгумаційні роботи на українській землі, які "демонструють конструктив".

"Видно, що якимось людям не потрібен конструктив. Вони хочуть, щоб була сварка між Україною та Польщею", – зазначив речник МЗС.

Також на його думку, ці люди намагаються й вплинути на виборчий процес в Польщі.

"Ми вважаємо, що цей процес має бути деполітизованим", – підсумував представник українського зовнішньополітичного відомства.

Йдеться про пам'ятник на честь бійців Української повстанської армії, що загинули в бою з підрозділами НКВС, який розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Він був встановлений у 1990-х роках з ініціативи української громади та неодноразово зазнавав пошкоджень.

Кілька днів тому на могилі з’явилась табличка із написом:

"Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю".

Українська сторона вже тривалий час вимагала відновлення таблиці на могилі вояків УПА на горі Монастир. Це було головною умовою Києва для відновлення ексгумацій останків поляків в Україні.

Зрештою Україна дала дозволи на відновлення ексгумацій, однак табличку у Монастирі не було відновлено належним чином – так, щоб на ній був список імен воїнів УПА.