В Польше демонтировали провокационную табличку на могиле воинов УПА

В Польше демонтировали провокационную табличку на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь возле польско-украинской границы.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает "Европейская правда".

28 апреля реставратор памятников культуры Подкарпатского воеводства издал приказ об устранении провокационной таблички.

"Действия были выполнены в соответствии с действующим законодательством и с учетом требований охраны культурного наследия", – сообщили в министерстве.

Как отмечается, ранее полицией Польши было открыто уголовное производство по признакам преступления по статье о надругательстве над памятником или другим общественным местом, установленным для чествования исторического события или чествования личности, а также по статье об уничтожении чужого имущества.

Речь идет о памятнике в честь бойцов Украинской повстанческой армии, погибших в бою с подразделениями НКВД, который расположен на холме в Монастыре в гмине Горинец-Здруй. Он был установлен в 1990-х годах по инициативе украинской общины и неоднократно подвергался повреждениям.

Несколько дней назад на могиле появилась табличка с надписью:

"Братская могила украинцев, членов Украинской повстанческой армии, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не воздай им за ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Прощение не означает забвение, но исцеление боли".

В Министерстве иностранных дел убеждены, что цель размещения провокационной таблички на братской могиле воинов УПА в Польше – помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти.