Поліція вважає наїзд авто на людей у Штутгарті нещасним випадком
Наїзд автомобіля на натовп людей у місті Штутгарт, що на півдні Німеччини, ввечері 2 травня попередньо кваліфікували як нещасний випадок.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила поліція Штутгарта на Х.
Правоохоронці зазначили, що на основі наявної інформації та з огляду на розслідування припускається, що у Штутгарті сталась "трагічна дорожньо-транспортна пригода".
"Наразі немає жодних ознак теракту або умисного злочину. Однак розслідування триває в усіх напрямках", – додали там.
Нагадаємо, інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом у центрі Штутгарта. Автомобіль Mercedes в'їхав у групу перехожих на пішохідному переході в напрямку зупинки трамвая.
За інформацією пожежної служби Штутгарта, в результаті інциденту троє людей отримали важкі травми, ще кілька людей зазнали легких поранень.
За інформацією телеканалу SWR, загалом постраждали восьмеро людей, зокрема малолітня дитина.
Нагадаємо, в березні в результаті наїзду авто на натовп у німецькому місті Мангейм загинули двоє людей.