Поліція вважає наїзд авто на людей у Штутгарті нещасним випадком

Наїзд автомобіля на натовп людей у місті Штутгарт, що на півдні Німеччини, ввечері 2 травня попередньо кваліфікували як нещасний випадок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила поліція Штутгарта на Х.

Правоохоронці зазначили, що на основі наявної інформації та з огляду на розслідування припускається, що у Штутгарті сталась "трагічна дорожньо-транспортна пригода".

"Наразі немає жодних ознак теракту або умисного злочину. Однак розслідування триває в усіх напрямках", – додали там.

Нагадаємо, інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом у центрі Штутгарта. Автомобіль Mercedes в'їхав у групу перехожих на пішохідному переході в напрямку зупинки трамвая.

За інформацією пожежної служби Штутгарта, в результаті інциденту троє людей отримали важкі травми, ще кілька людей зазнали легких поранень.

За інформацією телеканалу SWR, загалом постраждали восьмеро людей, зокрема малолітня дитина.

Нагадаємо, в березні в результаті наїзду авто на натовп у німецькому місті Мангейм загинули двоє людей.