У німецькому Штутгарті авто вʼїхало в натовп людей, є постраждалі

У результаті наїзду автомобіля на групу людей у місті Штутгарт, що в південній Німеччині, щонайменше кілька людей зазнали поранень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом у центрі Штутгарта. Автомобіль Mercedes в'їхав у групу перехожих на пішохідному переході в напрямку зупинки трамвая.

Фото: 7aktuell.de

За даними Bild, у результаті щонайменше шестеро людей отримали поранення, зокрема тяжкі. Очевидці стверджують, що авто також збило жінку з дитячим візком.

Фото: 7aktuell.de

Речниця поліції Штутгарта сказала Bild, що точна кількість постраждалих ще не встановлена.

Водій Mercedes був попередньо затриманий поліцією. Наразі невідомо, чи це був цілеспрямований наїзд, чи інцидент стався випадково.

Рятувальники Штутгарта повідомили, що прибули на місце наїзду для надання першої допомоги.

Нагадаємо, в березні в результаті наїзду авто на натовп у німецькому місті Мангейм загинули двоє людей.