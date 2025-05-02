Полиция считает наезд автомобиля на людей в Штутгарте несчастным случаем

Наезд автомобиля на толпу людей в городе Штутгарт, что на юге Германии, вечером 2 мая предварительно квалифицировали как несчастный случай.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила полиция Штутгарта на Х.

Правоохранители отметили, что на основе имеющейся информации и с учетом расследования предполагается, что в Штутгарте произошло "трагическое дорожно-транспортное происшествие".

"На данный момент нет никаких признаков теракта или умышленного преступления. Однако расследование продолжается во всех направлениях", – добавили там.

Напомним, инцидент произошел около 18:00 по местному времени в центре Штутгарта. Автомобиль Mercedes въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе в направлении трамвайной остановки.

По информации пожарной службы Штутгарта, в результате инцидента три человека получили тяжелые травмы, еще несколько человек получили легкие ранения.

По информации телеканала SWR, в общей сложности пострадали восемь человек, в том числе малолетний ребенок.

Напомним, в марте в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Мангейм погибли два человека.