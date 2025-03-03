Наїзд авто на натовп у німецькому Мангеймі: поліція виключила політичний мотив

Німецькі правоохоронці наразі виключають можливість того, що наїзд автомобіля на натовп у місті Мангейм пав політичне підґрунтя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За даними правоохоронців, водієм авто, яке в’їхало у людей, був 40-річний німець із землі Рейнланд-Пфальц.

ЗМІ раніше писали, що водій до інциденту не потрапляв у поле зору німецьких органів безпеки у зв'язку з екстремізмом або тероризмом. Однак, за деякими даними, він мав проблеми із психікою.

Поліція і прокуратура Мангейма у спільній заяві зазначили, що внаслідок аварії двоє людей загинули і п'ятеро були серйозно поранені.

Міністр внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Томас Штробль підкреслив, що розслідування все ще перебуває на ранній стадії, але ведеться повним ходом.

Повідомляли, що автомобіль в'їхав у людей на великій швидкості. За попередньою інформацією, це був чорний позашляховик.