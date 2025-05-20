Польща: опозиційний кандидат в президенти готує власний марш у Варшаві

У Польщі підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" кандидат в президенти Кароль Навроцький анонсував "Великий марш за Польщу" у столиці Варшаві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час мітингу в понеділок у Торуні Навроцький заявив, що марш буде "проявом прихильності до суверенної Польщі, до безпечної Польщі, а над усе до нормальної Польщі та процвітаючої Польщі".

Він закликав приходити на марш "незалежно від того, як хто голосував у першому турі президентських виборів".

Захід Навроцького відбудеться у неділю, 25 травня. Цього ж дня збереться мітинг на підтримку кандидата від "Громадянської платформи" Рафала Тшасковського, який раніше анонсував прем’єр Дональд Туск.

Дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць показали, що мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

Другий тур виборів, в якому зійдуться Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, відбудеться 1 червня.

Детальний аналіз читайте у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка: Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.