Польша: оппозиционный кандидат в президенты готовит собственный марш в Варшаве

В Польше поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость" кандидат в президенты Кароль Навроцкий анонсировал "Большой марш за Польшу" в столице Варшаве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Во время митинга в понедельник в Торуни Навроцкий заявил, что марш будет "проявлением приверженности к суверенной Польше, к безопасной Польше, а прежде всего к нормальной Польше и процветающей Польше".

Он призвал приходить на марш "независимо от того, как кто голосовал в первом туре президентских выборов".

Мероприятие Навроцкого состоится в воскресенье, 25 мая. В этот же день соберется митинг в поддержку кандидата от "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского, который ранее анонсировал премьер Дональд Туск.

Данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков показали, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", – 29,54%.

Второй тур выборов, в котором сойдутся Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, состоится 1 июня.

Детальный анализ читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко: Триумф украинофобов. Как выборы президента стали сигналом тревоги и для Киева, и для поляков.