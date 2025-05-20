Кронпринц Норвегії прибув в Україну з першим візитом

Кронпринц Норвегії Хокон перебуває в Україні з візитом, першим для членів королівської родини Норвегії за майже 20 років.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Кронпринц Хокон прибув потягом вранці 20 травня та висадився "на станції за межами столиці" – ймовірно, в районі Бучі-Ірпеня. Його зустріли посол Норвегії та українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.

Heiko Junge / NTB

Разом з кронпринцом прибув також міністр енергетики Тер’є Осланд.

"Цей візит є проявом сильної і триваючої підтримки Норвегії для влади України та українського народу", – зазначили у комюніке пресслужби королівської родини.

Кронпринцу організували візит до лікарні, де проходять реабілітацію поранені українські військові. Також його повезли до меморіалу загиблим захисникам у Мощуні – місці боїв, що мали ключове значення під час оборони Києва у лютому-березні 2022 року.

Heiko Junge / NTB

Далі плануються зустрічі з представниками української влади і представниками проєктів і програм, які Норвегія підтримує в Україні.

Це перший візит представника королівської родини Норвегії в Україну за час повномасштабної війни та загалом з 2008 року, коли у Києві гостювала кронпринцеса Метте-Маріт.

Нагадаємо, у квітні уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні у 2025 році до майже 8 млрд доларів.

Також з квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.

Крім того, Норвегія продовжує допомагати з евакуацією з України важкохворих пацієнтів, що потребують спецтранспорту.