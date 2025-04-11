Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України

Норвегія офіційно долучилась до очолюваної Британією і Латвією "коаліції дронів" для України.

Як пише "Європейська правда", про це на своєму профілі в X повідомило Міноборони Норвегії.

Документ про приєднання до коаліції підписав 11 квітня у Брюсселі міністр оборони Туре О. Сандвік.

"Разом ми будуємо міцний альянс на підтримку України. Документ, що надає цьому офіційного статусу, був підписаний міністром оборони Туре О.Сандвіком в Брюсселі сьогодні вранці", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, коаліція, яку очолюють Велика Британія та Латвія, була запущена в січні 2024 року для посилення можливостей України в галузі безпілотних літальних апаратів.

24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

1 квітня повідомлялося, що Латвія направила до Збройних сил України ще 1500 бойових безпілотників.