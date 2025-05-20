Кронпринц Норвегии прибыл в Украину с первым визитом

Кронпринц Норвегии Хокон находится в Украине с визитом, первым для членов королевской семьи Норвегии за почти 20 лет.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Кронпринц Хокон прибыл поездом утром 20 мая и высадился "на станции за пределами столицы" – вероятно, в районе Бучи-Ирпеня. Его встретили посол Норвегии и украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Мищенко.

Heiko Junge / NTB

Вместе с кронпринцем прибыл также министр энергетики Терье Осланд.

"Этот визит является проявлением сильной и продолжающейся поддержки Норвегии власти Украины и украинского народа", – отметили в коммюнике пресс-службы королевской семьи.

Кронпринцу организовали визит в больницу, где проходят реабилитацию раненые украинские военные. Также его отвезли к мемориалу погибшим защитникам в Мощуне – месту боев, которые имели ключевое значение во время обороны Киева в феврале-марте 2022 года.

Heiko Junge / NTB

Далее планируются встречи с представителями украинской власти и представителями проектов и программ, которые Норвегия поддерживает в Украине.

Это первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину за время полномасштабной войны и в целом с 2008 года, когда в Киеве гостила кронпринцесса Метте-Марит.

Напомним, в апреле правительство Норвегии одобрило увеличение помощи Украине в 2025 году до почти 8 млрд долларов.

Также с апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.

Кроме того, Норвегия продолжает помогать с эвакуацией из Украины тяжелобольных пациентов, нуждающихся в спецтранспорте.