Норвегія продовжить допомагати з евакуацією українських пацієнтів

Уряд Норвегії вирішив продовжити угоду з ЄС про евакуацію українських пацієнтів до 31 березня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду 9 травня, пише "Європейська правда".

В рамках угоди Норвегія, окрім транспорту для медичної евакуації, надає експертизу та медичне обладнання, ліки та іншу матеріальну допомогу.

"Операція з медичної евакуації є хорошим прикладом того, як ми можемо співпрацювати у наших зусиллях з підтримки України. Норвезькі служби охорони здоров'я провели величезну роботу, надавши допомогу понад 450 українським пацієнтам, які отримали медичне лікування в Норвегії. Я радий, що тепер ми зможемо продовжувати надавати цю життєво важливу допомогу", – заявив міністр охорони здоров'я та соціальних послуг Ян Крістіан Вестре.

Норвегія розпочала транспортування українських пацієнтів навесні 2022 року.

З серпня 2022 року Норвегія здійснює регулярні щотижневі рейси для евакуації українських пацієнтів до країн Європи через Механізм цивільного захисту ЄС.

Багато країн мають вільні лікарняні місця, але не мають засобів для транспортування пацієнтів. Співпраця Норвегії з ЄС допомагає забезпечити більш скоординоване та раціональне використання ліжко-місць у лікарнях Європи, що, в свою чергу, зменшує навантаження на систему охорони здоров'я України.

У рамках норвезької операції з повітряного перевезення до Норвегії та інших європейських країн було перевезено близько 2 400 пацієнтів. Понад 450 пацієнтів отримали медичну допомогу в Норвегії.