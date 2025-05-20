Президент Литви: Балтійське море перетворюється на арену битв

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія навмисно нагнітає ситуацію в Балтійському морі і, в певному сенсі, "мстить" Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить Delfi.

Цей коментар пролунав на тлі інциденту, в ході якого ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За кілька днів після цього інциденту російська влада затримала грецький нафтовий танкер, що вийшов з естонського порту і слідував за заздалегідь узгодженим маршрутом у територіальних водах Росії.

Танкер Green Admire під прапором Ліберії вийшов з порту Сілламяе на сході Естонії і перевозив вантаж сланцевої нафти в Роттердам.

"Росія навмисно нагнітає ситуацію і мстить Естонії за її попередні дії. Є певні способи захисту від подібних інцидентів у майбутньому, і наші естонські колеги зараз думають, як зробити так, щоб ці маршрути суден не проходили через російські територіальні води, щоб таких інцидентів було менше", – сказав литовський президент.

За словами Науседи, Балтійське море стає своєрідною "ареною битв".

"У будь-якому разі Балтійське море стає своєрідною ареною битв, і є ризики, що ті чи інші угоди можуть закінчитися досить плачевно: з людськими втратами тощо. Це усвідомлена політика Росії, яку вони демонструють не тільки на морі, а й на суші, і в повітрі", – наголосив він.

На думку Науседи, найефективнішими обмеженнями на сьогодні є санкції проти "тіньового флоту" РФ.

Він також додав, у відповідь на нещодавні інциденти в Балтійському морі Литва подала заявку на продовження місії спостерігачів НАТО "Балтійський вартовий". Однак, за словами Науседи, необхідно зробити додаткові кроки для забезпечення безпеки на морі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляв про необхідність розширити місію НАТО в Балтійському морі.