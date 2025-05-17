У Литві бачать потребу у розширенні місії НАТО в Балтійському морі

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що після інциденту цього тижня біля узбережжя Естонії за участі танкера з російського "тіньового флоту" необхідно розширити місію НАТО в Балтійському морі.

Його слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Будріс вважає, що варто продовжити не лише місію НАТО в Балтійському морі, а й розширити її.

"Зростання активності тіньового флоту також означає більший військовий ризик", – сказав він.

За його словами, інцидент, під час якого російські винищувачі супроводжували танкер Jaguar і завадили естонській владі провести інспекцію, свідчить про готовність Росії застосовувати військову силу для захисту цивільних суден.

Будріс зазначив, що більшість суден "тіньового флоту" не мають належної реєстрації, страхування або кваліфікованих екіпажів, що становить серйозну загрозу як для довкілля, так і для морської інфраструктури.

"Якщо міжнародне право дозволяє нам діяти, ми повинні чітко визначити й застосувати його. Невизначеність лише заохочує порушників діяти сміливіше", – підсумував він.

Як відомо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Варто також звернути увагу на те, що цей танкер входить до санкційного списку Британії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".