Президент Литвы: Балтийское море превращается в арену битв

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия намеренно нагнетает ситуацию в Балтийском море и, в определенном смысле, "мстит" Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит Delfi.

Этот комментарий прозвучал на фоне инцидента, в ходе которого ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.

Через несколько дней после этого инцидента российские власти задержали греческий нефтяной танкер, который вышел из эстонского порта и следовал по заранее согласованному маршруту в территориальных водах России.

Танкер Green Admire под флагом Либерии вышел из порта Силламяэ на востоке Эстонии и перевозил груз сланцевой нефти в Роттердам.

"Россия намеренно нагнетает ситуацию и мстит Эстонии за ее предыдущие действия. Есть определенные способы защиты от подобных инцидентов в будущем, и наши эстонские коллеги сейчас думают, как сделать так, чтобы эти маршруты судов не проходили через российские территориальные воды, чтобы таких инцидентов было меньше", – сказал литовский президент.

По словам Науседы, Балтийское море становится своеобразной "ареной битв".

"В любом случае Балтийское море становится своеобразной ареной битв, и есть риски, что те или иные соглашения могут закончиться довольно плачевно: с человеческими потерями и т.д. Это сознательная политика России, которую они демонстрируют не только на море, но и на суше, и в воздухе", – подчеркнул он.

По мнению Науседы, наиболее эффективными ограничениями на сегодняшний день являются санкции против "теневого флота" РФ.

Он также добавил, что в ответ на недавние инциденты в Балтийском море Литва подала заявку на продление миссии наблюдателей НАТО "Балтийский страж". Однако, по словам Науседы, необходимо предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасности на море.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявлял о необходимости расширить миссию НАТО в Балтийском море.