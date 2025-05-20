Рютте задоволений, що Трамп "відкрив канал зв'язку" з Путіним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним заявив, що "справді радий", що президент США "бере на себе цю керівну роль".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Рютте зробив перед засіданням міністрів оборони країни ЄС у Брюсселі.

Генсек НАТО переконаний, що після свого повернення у Білий дім Трамп "по суті вирвав з глухого кута" ситуацію з війною РФ проти України.

"Очевидно, що американська адміністрація дуже залучена, тісно координуючи дії з європейськими колегами, і врешті-решт, звичайно, з Україною. І я думаю, що це дуже позитивно", – сказав він.

Рютте також вважає "позитивним моментом" той факт, що Трамп "почав відкривати канали для спілкування" з російським правителем.

"Звісно, ви сподіваєтеся на результати якнайшвидше, але це не завжди можливо в реальному житті, тому що це складний конфлікт. Тому, знову ж таки, я думаю, що те, що роблять американці, дуже важливо. Зокрема, важливо, щоб вони консультувалися з європейцями, з Україною, і ми маємо робити це крок за кроком, і подивімось, що станеться цього та наступного тижня", – зазначив він.

Генсек НАТО також закликав "бути вдячними" Трампу за те, що "американці тепер займають цю позицію, цю керівну роль".

Коментуючи сам факт розмови Трампа з Путіним, Рютте сказав, що "це хороший знак".

"Це добре і позитивно, що американський президент негайно зателефонував президенту України та європейським лідерам, включно з президенткою Європейської комісії. І давайте продовжимо звідти", – резюмував він.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому він відмовився запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війни проти України.

За даними Financial Times, європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.