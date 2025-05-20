Трамп не запроваджуватиме нові санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде запроваджувати нові санкції проти Росії.
Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".
Слова Трампа пролунали після його телефонної розмови з господарем Кремля Владіміром Путіним.
У ході розмови російський правитель знову відкинув ідею про безумовне припинення вогню в Україні.
Водночас Трамп каже, що нових санкцій проти Росії не буде, оскільки "бо є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війні проти України.
"Тому що я вважаю, що є шанс чогось досягти, а якщо це зробити (запровадити санкції. – Ред.), то ситуація може значно погіршитися. Але може настати момент, коли це станеться", – зазначив він.
Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп також заявляв, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.