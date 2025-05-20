Рютте доволен, что Трамп "открыл канал связи" с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после разговора Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным заявил, что "действительно рад", что президент США "берет на себя эту руководящую роль".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Рютте сделал перед заседанием министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Генсек НАТО убежден, что после своего возвращения в Белый дом Трамп "по сути вырвал из тупика" ситуацию с войной РФ против Украины.

"Очевидно, что американская администрация очень вовлечена, тесно координируя действия с европейскими коллегами, и в конечном итоге, конечно, с Украиной. И я думаю, что это очень позитивно", – сказал он.

Рютте также считает "позитивным моментом" тот факт, что Трамп "начал открывать каналы для общения" с российским правителем.

"Конечно, вы надеетесь на результаты как можно скорее, но это не всегда возможно в реальной жизни, потому что это сложный конфликт. Поэтому, опять же, я думаю, что то, что делают американцы, очень важно. В частности, важно, чтобы они консультировались с европейцами, с Украиной, и мы должны делать это шаг за шагом, и посмотрим, что произойдет на этой и следующей неделе", – отметил он.

Генсек НАТО также призвал "быть благодарными" Трампу за то, что "американцы теперь занимают эту позицию, эту руководящую роль".

Комментируя сам факт разговора Трампа с Путиным, Рютте сказал, что "это хороший знак".

"Это хорошо и позитивно, что американский президент немедленно позвонил президенту Украины и европейским лидерам, включая президента Европейской комиссии. И давайте продолжим оттуда", – резюмировал он.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп сказал, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом он отказался вводить новые санкции против России, поскольку, по его мнению, "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

По данным Financial Times, европейские лидеры, с которыми Трамп разговаривал после беседы с Путиным, были "неприятно удивлены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.