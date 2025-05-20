У ЄС призначили нового спецпредставника з питань Близького Сходу

У ЄС призначили нового спеціального представника з питань мирного процесу на Близькому Сході – цю роль доручили французькому дипломату Крістофу Біго.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

20 травня Рада ЄС призначила Крістофа Біго як нового спецпредставника ЄС з питань мирного процесу на Близькому Сході.

Його роль передбачає "сприяння меті ЄС забезпечити справедливий, тривалий і комплексний мир на Близькому Сході на основі "рішення з двома державами".

Завданням дипломата буде підтримувати тісний контакт з усіма сторонами і сприяти діалогу між ними – передусім з Ізраїлем та Палестинською адміністрацією, а також взаємодіяти з іншими державами регіону, ООН та іншими міжнародними організаціями.

Крістоф Біго офіційно заступить на посаду 2 червня 2025 року на один рік. Він є дипломатом з великим досвідом із фокусом на Північну Африку та Близький Схід. Серед іншого, у 2009-2013 роках він був послом Франції в Ізраїлі.

"Спецпредставник буде допомагати у роботі Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас з питань у межах його мандату та наглядати за усією регіональною діяльністю ЄС, пов’язаною з мирним процесом на Близькому Сході", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило занепокоєння тим, що Ізраїль розпочав посилений наступ на сектор Гази.