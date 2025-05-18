Німеччина занепокоєна посиленим наступом Ізраїлю на Газу

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило занепокоєння тим, що Ізраїль розпочав посилений наступ на Газу.

Заяву речника німецького МЗС наводить Bild, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив речник, "початок нової наземної операції ізраїльської армії в Газі викликає глибоку стурбованість – як з погляду стратегічних цілей Ізраїлю, так і з погляду гуманітарної ситуації в Газі".

Щоправда, додав він, як і будь-яка інша держава, Ізраїль має право "захищатися в рамках чинного міжнародного права".

"Однак нинішні дії можуть поставити під загрозу життя заручників, які залишилися, зокрема німецьких, які після майже 600 днів усе ще перебувають у в'язницях ХАМАС і бояться за своє життя", додав представник МЗС Німеччини.

Крім того, широкомасштабна військова операція приховує в собі ризик "подальшого погіршення катастрофічної гуманітарної ситуації населення Гази та становища заручників, що залишилися, а також віддалення перспективи такого необхідного довгострокового перемир'я", резюмував він.

Ізраїльська армія повідомила 17 травня, що почала масовані удари і мобілізовувати війська "для досягнення оперативного контролю в районах сектору Гази".

Це відбувається "в рамках підготовки до розширення операцій і виконання цілей війни, включно зі звільненням заручників і ліквідацією терористичної організації ХАМАС", додали ізраїльські військові.

На тлі операції Ізраїлю держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу.