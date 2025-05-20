В ЕС назначили нового спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока

В ЕС назначили нового специального представителя по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке – эту роль поручили французскому дипломату Кристофу Биго.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

20 мая Совет ЕС назначил Кристофа Биго новым спецпредставителем ЕС по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке.

Его роль предусматривает "содействие цели ЕС обеспечить справедливый, длительный и комплексный мир на Ближнем Востоке на основе "решения с двумя государствами".

Задачей дипломата будет поддерживать тесный контакт со всеми сторонами и содействовать диалогу между ними – прежде всего с Израилем и Палестинской администрацией, а также взаимодействовать с другими государствами региона, ООН и другими международными организациями.

Кристоф Биго официально вступит в должность 2 июня 2025 года на один год. Он является дипломатом с большим опытом работы в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Среди прочего, в 2009-2013 годах он был послом Франции в Израиле.

"Спецпредставитель будет помогать в работе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по вопросам в рамках его мандата и наблюдать за всей региональной деятельностью ЕС, связанной с мирным процессом на Ближнем Востоке", – отмечается в сообщении.

Напомним, на этой неделе ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газы, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность тем, что Израиль начал усиленное наступление на сектор Газы.