Європейські держави вимагають від Ізраїлю повного доступу гуманітарної допомоги в Газу

Низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну спільну заяву поширило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Європейські донори Гази звернули увагу, що Ізраїль схвалив нову модель надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, "яку ООН та наші гуманітарні партнери не можуть підтримати".

"Гуманітарна допомога ніколи не повинна бути політизованою, а палестинська територія не повинна бути скорочена або піддана будь-яким демографічним змінам", – наголошують держави.

Вони закликали відновити повний доступ гуманітарної допомоги до сектору Гази і надати ООН і гуманітарним організаціям можливість "працювати незалежно та неупереджено" в регіоні.

Заяву підписали, окрім Фінляндії, міністри закордонних справ Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції та Великої Британії, а також головна дипломатка Європейського Союзу.

Зазначимо, ізраїльська армія повідомила 17 травня, що почала масовані удари і мобілізовувати війська "для досягнення оперативного контролю в районах сектору Гази".

На тлі операції Ізраїлю держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу. А Міністерство закордонних справ Німеччини висловило занепокоєння.