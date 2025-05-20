Антиукраїнський Менцен висуває кандидатам у президенти Польщі умови підтримки

У Польщі представник антиукраїнської партії "Конфедерація" Славомір Менцен, який зайняв третє місце у першому турі президентських виборів, не висловив у вівторок однозначної підтримки жодному з кандидатів, які вийшли в другий тур, однак запросив обох на розмову на своєму YouTube-каналі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Лідер "Конфедерації" в першому турі президентських виборів набрав 14,81%. Він отримав майже три мільйони голосів і посів третє місце в гонці за крісло президента.

Менцен зазначив, що "вирішив допомогти трьом мільйонам своїх виборців прийняти рішення", за кого голосувати у другому турі.

"Мої виборці дуже свідомі. Якщо хтось хоче здобути їхні голоси, то повинен переконати їх", – сказав він.

Менцен запросив Кароля Навроцького і Рафала Тшасковського на бесіду на свій YouTube-канал, під час якої він попросить "підписати декларацію, яка відповідатиме очікуванням моїх виборців".

"Зі свого боку я обіцяю культурну розмову з належною повагою. Як тільки буде згода з боку будь-якого з кандидатів, ми визначимо дату", – додав він.

Менцен повідомив, що надасть Тшасковському та Навроцькому восьмипунктну декларацію для підписання, в якій "є важливі для виборців "Конфедерації" теми".

Серед пунктів документа, який пропонує Менцен, є, зокрема такі: відмова відправляти польські війська в Україну, відмова від підписання закону про ратифікацію приєднання України до НАТО, відмова від передачі "будь-яких повноважень польської влади органам ЄС" тощо.

Пропозицію прийняв Кароль Навроцький: "Я приймаю запрошення і готовий підписати ці пропозиції. Решту обговоримо у вас на каналі".

Тшасковський так відреагував на пропозицію Менцена: "Я готовий до розмови з виборцями всіх моїх суперників. Я не буду тут робити жодних відмінностей".

"Я бачив вимоги пана Менцена. Я розумію, що це питання, які важливі для нього, і які важливі насамперед для його виборців. З багатьма з цих вимог я згоден, тому думаю, що проблем не буде", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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