Антиукраинский Менцен выдвигает кандидатам в президенты Польши условия поддержки

В Польше представитель антиукраинской партии "Конфедерация" Славомир Менцен, занявший третье место в первом туре президентских выборов, не выразил во вторник однозначной поддержки ни одному из кандидатов, вышедших во второй тур, однако пригласил обоих на беседу на свой YouTube-канал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Лидер "Конфедерации" в первом туре президентских выборов набрал 14,81%. Он получил почти три миллиона голосов и занял третье место в гонке за кресло президента.

Менцен отметил, что "решил помочь трем миллионам своих избирателей принять решение", за кого голосовать во втором туре.

"Мои избиратели очень сознательные. Если кто-то хочет получить их голоса, то должен убедить их", – сказал он.

Менцен пригласил Кароля Навроцкого и Рафала Тшасковского на беседу на свой YouTube-канал, во время которой он попросит "подписать декларацию, которая будет соответствовать ожиданиям моих избирателей".

"Со своей стороны я обещаю культурную беседу с должным уважением. Как только будет согласие со стороны любого из кандидатов, мы определим дату", – добавил он.

Менцен сообщил, что предоставит Тшасковскому и Навроцкому декларацию из восьми пунктов для подписания, в которой "есть важные для избирателей "Конфедерации" темы".

Среди пунктов документа, который предлагает Менцен, есть, в частности, такие: отказ отправлять польские войска в Украину, отказ от подписания закона о ратификации присоединения Украины к НАТО, отказ от передачи "любых полномочий польской власти органам ЕС" и тому подобное.

Предложение принял Кароль Навроцкий: "Я принимаю приглашение и готов подписать эти предложения. Остальное обсудим у вас на канале".

Тшасковский так отреагировал на предложение Менцена: "Я готов к разговору с избирателями всех моих соперников. Я не буду здесь делать никаких различий".

"Я видел требования господина Менцена. Я понимаю, что это вопросы, которые важны для него и которые важны прежде всего для его избирателей. Со многими из этих требований я согласен, поэтому думаю, что проблем не будет", – добавил он.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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