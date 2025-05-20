У фінській школі стався напад з ножем, підозрюваний – учень

У містечку неподалік Тампере у Фінляндії троє учнів школи зазнали ножових поранень, напад скоїв інший учень.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці 20 травня у школі містечка Пірккала у передмісті Тампере. Поліція отримала виклик о 10:42.

Ножові поранення отримали троє учнів, загрози для їхнього життя немає. Нападника, учня цього ж закладу, затримали.

За даними ЗМІ, що поки не підтверджені офіційно, напад скоїв хлопець, а постраждалі є дівчатами. Перед своїм вчинком він нібито опублікував маніфест, де пояснює свої мотиви. Про що саме йдеться, поки не повідомляють.

У школі тривають слідчі дії. Батьки, яких після інциденту запросили особисто забрати дітей додому, вже розійшлися.

Нагадаємо, попередній резонансний напад у школі в Фінляндії стався навесні 2024 року – 12-річний хлопець відкрив вогонь по своїх однокласниках, одна дитина загинула і двоє отримали поранення.

Нападник використав зареєстровану зброю близького родича. Згодом з’ясувалось, що він потерпав від цькування з боку однокласників.