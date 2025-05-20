В финской школе произошло нападение с ножом, подозреваемый – ученик

В городке неподалеку от Тампере в Финляндии трое учеников школы получили ножевые ранения, нападение совершил другой ученик.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 20 мая в школе городка Пирккала в пригороде Тампере. Полиция получила вызов в 10:42.

Ножевые ранения получили трое учеников, угрозы их жизни нет. Нападавший, ученик этого же учебного заведения, задержан.

По данным СМИ, которые пока не подтверждены официально, нападение совершил мальчик, а пострадавшие – девочки. Перед своим поступком он якобы опубликовал манифест, где объясняет свои мотивы. О чем именно идет речь, пока не сообщается.

В школе продолжаются следственные действия. Родители, которых после инцидента пригласили лично забрать детей домой, уже разошлись.

Напомним, предыдущее резонансное нападение в школе в Финляндии произошло весной 2024 года – 12-летний мальчик открыл огонь по своим одноклассникам, один ребенок погиб и двое получили ранения.

Нападавший использовал зарегистрированное оружие близкого родственника. Впоследствии выяснилось, что он страдал от травли со стороны одноклассников.