У Румунії організація, чий глава підтримував одіозного Джорджеску, оскаржила другий тур виборів

Асоціація "Центр місцевої політики" (CPL) оголосила у вівторок, 20 травня, що "розпочала юридичні процедури" з метою оскарження результатів другого туру президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У вівторок Асоціація Центр місцевої політики опублікувала пресреліз, в якому оголосила, що "разом з групою елітних юристів" вона розпочала "юридичні процедури з оскарження результатів другого туру президентських виборів".

"Вибори були позначені серйозними фальсифікаціями, задокументованими та повідомленими з багатьох джерел, і те, що сталося, не можна оминути мовчанкою", – йдеться в заяві асоціації.

Асоціація не конкретизує, про які саме фальсифікації йдеться, а також просить людей "негайно надсилати будь-які докази, свідчення, записи або відповідні документи" щодо "порушень на виборах".

"Мовчання – це співучасть. Не дайте правді бути похованою. Ми переконані, що Румунія стала жертвою скоординованих дій з метою захоплення демократичного процесу, які розпочалися ще в грудні 2024 року – це замаскований державний переворот, в якому проти власних громадян використовуються інструменти держави", – також повідомляє Асоціація.

Конституційний суд Румунії (CCR) планує розглянути клопотання про скасування другого туру президентських виборів у середу, 21 травня.

Асоціацію "Центр місцевої політики" очолює Раду Чюботеа, який, згідно з його сторінками в соціальних мережах, є журналістом. Він опублікував кілька дописів за останні місяці, в яких просував Келіна Джорджеску, який виграв скасований у грудні перший тур президентських вибрів.

Закон про вибори президента підкреслює, що тільки виборчі конкуренти можуть вимагати скасування президентських виборів. "Прохання про скасування виборів можуть подавати політичні партії, політичні об'єднання, виборчі об'єднання, організації громадян, які належать до національних меншин, представлених у Раді національних меншин, а також кандидати, які брали участь у виборах, протягом не більше 3 днів після закінчення голосування; прохання має бути мотивованим і супроводжуватися доказами, на яких воно ґрунтується", – йдеться в статті 52 Закону 370/2004.

Варто зазначити, що лідер ультраправої партії AUR, кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон все ж вирішив оскаржити результати виборів, хоча перед тим визнав свою поразку.

Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.