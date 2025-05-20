В Румынии организация, чей глава поддерживал одиозного Джорджеску, обжаловала второй тур выборов

Ассоциация "Центр местной политики" (CPL) объявила во вторник, 20 мая, что "начала юридические процедуры" с целью обжалования результатов второго тура президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Во вторник Ассоциация "Центр местной политики" опубликовала пресс-релиз, в котором объявила, что "вместе с группой элитных юристов" она начала "юридические процедуры по обжалованию результатов второго тура президентских выборов".

"Выборы были отмечены серьезными фальсификациями, задокументированными и сообщенными из многих источников, и то, что произошло, нельзя обойти молчанием", – говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация не конкретизирует, о каких именно фальсификациях идет речь, а также просит людей "немедленно присылать любые доказательства, свидетельства, записи или соответствующие документы" о "нарушениях на выборах".

"Молчание – это соучастие. Не дайте правде быть похороненной. Мы убеждены, что Румыния стала жертвой скоординированных действий с целью захвата демократического процесса, которые начались еще в декабре 2024 года – это замаскированный государственный переворот, в котором против собственных граждан используются инструменты государства", – также сообщает Ассоциация.

Конституционный суд Румынии (CCR) планирует рассмотреть ходатайство об отмене второго тура президентских выборов в среду, 21 мая.

Ассоциацию "Центр местной политики" возглавляет Раду Чюботеа, который, согласно его страницам в социальных сетях, является журналистом. Он опубликовал несколько постов за последние месяцы, в которых продвигал Келина Джорджеску, который выиграл отмененный в декабре первый тур президентских выборов.

Закон о выборах президента подчеркивает, что только избирательные конкуренты могут требовать отмены президентских выборов. "Просьбы об отмене выборов могут подавать политические партии, политические объединения, избирательные объединения, организации граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, представленным в Совете национальных меньшинств, а также кандидаты, принимавшие участие в выборах, в течение не более 3 дней после окончания голосования; просьба должна быть мотивированной и сопровождаться доказательствами, на которых она основана", – говорится в статье 52 Закона 370/2004.

Стоит отметить, что лидер ультраправой партии AUR, кандидат в президенты Румынии Джордже Симион все же решил обжаловать результаты выборов, хотя перед этим признал свое поражение.

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