Проросійський Сіміон вирішив оскаржити результати виборів президента Румунії

Лідер ультраправої партії AUR, кандидат в президенти Румунії Джордже Сіміон все ж вирішив оскаржити результати виборів, хоча перед тим визнав свою поразку.

Про це як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.

Сіміон заявив, що результати виборів будуть оскаржені в Конституційному суді на тих самих підставах, за яким у грудні минулого року були скасовані результати першого туру президентських виборів.

"Ми не переможені. Ми не здаємося. Ніхто нас не переміг. Румунський народ прокинувся і не буде спати. З поваги до 5 мільйонів румунів, які поставили на нас свою печатку, я хочу оголосити вам, що ми не залишимо все так, як вони хочуть", – заявив він.

"Ми оскаржимо обрання Нікушора Дана в Конституційному суді з тих самих причин, з яких вони скасували грудневі вибори", – оголосив Сіміон.

Він поскаржився на виборчий туризм у Молдові, "адміністративний ресурс іншої держави", заявив про "втручання не тільки з боку Республіки Молдова, а й з боку французької держави".

"Свідчення творця Telegram, в яких він говорить, що французький уряд втрутився, щоб цензурувати наші голоси, є показовими. Я вимагаю свідчень засновника Telegram до того, як вибори будуть визнані дійсними", – сказав Сіміон.

При цьому він одразу висловив сумнів, що його заява до Конституційного суду буде успішною.

Сіміон також оголосив, що його партія не буде брати участь у переговорах чи інавгурації нового уряду.

Варто зазначити, що Сіміон раніше визнав свою поразку на виборах і привітав з перемогою свого суперника, мера Бухареста Нікушора Дана.

Він пояснив у вівторок, що зробив це, щоб уникнути кровопролиття

"Те, що ми уникли кровопролиття в неділю, не означає, що нас треба тримати за дурнів", – сказав Сіміон.

"Якщо наш запит буде відхилено, це буде ще одним доказом того, що ця мерзенна система здійснила переворот проти волі румунського народу", – заявив він.

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Нікушор Дан – проєвропейський мер Бухареста – переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.