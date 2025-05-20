США домагаються повернення дев'яти американців, ув'язнених у Росії

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Владімір Путін під час телефонної розмови в понеділок обговорили можливий обмін ув'язненими за участю дев'яти осіб з кожної сторони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Джерело, близьке до Кремля, повідомило, що американська сторона раніше надала Москві список з дев'яти американців, ув'язнених в Росії, яких Вашингтон хотів би повернути.

У списку є 73-річний Стівен Джеймс Хаббард, який був засуджений до шести років і 10 місяців ув'язнення в жовтні після того, як на закритому суді в Москві був визнаний винним у службі в якості найманця на користь України.

У січні США оголосили його "неправомірно затриманим", що означає, що Вашингтон має намір спробувати домовитися про його звільнення.

Також у списку Роберт Гілман, засуджений до семи років і одного місяця у жовтні минулого року, а в квітні російський суд додав до його вироку ще один рік. Колишній морський піхотинець, він був визнаний російським судом винним у нападі на співробітника в'язниці і державного слідчого у виправній колонії у Воронежі, на південь від російської столиці.

Крім того, США хочуть обміняти Гордона Блека, штаб-сержанта Збройних сил США. Блек був затриманий у травні 2024 року на Далекому Сході Росії за підозрою в крадіжці грошей у своєї російської подруги.

Крім того, у списку Деніел Джозеф Шнайдер, який був засуджений у вересні до шести років позбавлення волі судом Калінінградської області за викрадення власного сина після того, як він спробував виїхати з 4-річним хлопчиком з Росії без дозволу матері хлопчика.

Шнайдер був затриманий поблизу Польщі російською прикордонною службою при спробі перетнути кордон через лісове болото, повідомив суд.

Також у списку Джозеф Тейтер, який був засуджений до 15 діб ув'язнення за "дрібне хуліганство" після того, як його звинуватили в насильстві над персоналом московського готелю, що він заперечував. Пізніше російські інформаційні агентства повідомили, що він також перебуває під слідством за більш серйозним звинуваченням у нападі на співробітника поліції, що передбачає до п'яти років ув'язнення.

У списку на обміні Майкл Тревіс Лік, музикант і колишній американський десантник. Лік був засуджений до 13 років ув'язнення в липні минулого року за контрабанду наркотиків.

Також американці хочуть обміняти Роберта Романова Вудланда, громадянина США, якого в дитинстві усиновили з Росії. Вудланд повернувся до Росії і працював вчителем англійської мови, коли його заарештували за звинуваченням у спробі збуту наркотиків. Він був засуджений 4 липня минулого року до 12 з половиною років позбавлення волі.

У списку також Юджин Спектор, який зараз відбуває 3 з половиною роки ув'язнення за хабарництво. Він народився в Росії, а потім переїхав до США, і в серпні минулого року був звинувачений у шпигунстві.

Також у списку Девід Барнс, який був засуджений російським судом у лютому 2024 року до 21 року за звинуваченням у жорстокому поводженні з двома своїми синами в США. Він брав участь у суперечці про опіку над дітьми зі своєю колишньою російською дружиною.

У списку не було ще одного американця, ув'язненого в РФ, Андре Хачатуряна.

Американець вірменського походження з Лос-Анджелеса, Хачатурян був засуджений до 8 з половиною років ув'язнення у 2023 році за торгівлю зброєю. Він був заарештований у 2021 році під час подорожі з Каліфорнії до Вірменії через Москву після того, як у його багажі знайшли вогнепальну зброю.

Нагадаємо, 10 квітня Росія та США провели обмін полоненими у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

У лютому Росія звільнила американського вчителя Марка Фогеля під час візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа.

Тоді Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.