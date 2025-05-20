США добиваются возвращения девяти американцев, заключенных в России

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин во время телефонного разговора в понедельник обсудили возможный обмен заключенными с участием девяти человек с каждой стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Источник, близкий к Кремлю, сообщил, что американская сторона ранее предоставила Москве список из девяти американцев, заключенных в России, которых Вашингтон хотел бы вернуть.

В списке есть 73-летний Стивен Джеймс Хаббард, который был приговорен к шести годам и 10 месяцам заключения в октябре после того, как на закрытом суде в Москве был признан виновным в службе в качестве наемника в пользу Украины.

В январе США объявили его "неправомерно задержанным", что означает, что Вашингтон намерен попытаться договориться о его освобождении.

Также в списке Роберт Гилман, приговоренный к семи годам и одному месяцу в октябре прошлого года, а в апреле российский суд добавил к его приговору еще один год. Бывший морской пехотинец, он был признан российским судом виновным в нападении на сотрудника тюрьмы и государственного следователя в исправительной колонии в Воронеже, к югу от российской столицы.

Кроме того, США хотят обменять Гордона Блэка, штаб-сержанта Вооруженных сил США. Блэк был задержан в мае 2024 года на Дальнем Востоке России по подозрению в краже денег у своей российской подруги.

Кроме того, в списке Дэниел Джозеф Шнайдер, который был приговорен в сентябре к шести годам лишения свободы судом Калининградской области за похищение собственного сына после того, как он попытался выехать с 4-летним мальчиком из России без разрешения матери мальчика.

Шнайдер был задержан вблизи Польши российской пограничной службой при попытке пересечь границу через лесное болото, сообщил суд.

Также в списке Джозеф Тейтер, который был приговорен к 15 суткам заключения за "мелкое хулиганство" после того, как его обвинили в насилии над персоналом московского отеля, что он отрицал. Позже российские информационные агентства сообщили, что он также находится под следствием по более серьезному обвинению в нападении на сотрудника полиции, предусматривающему до пяти лет заключения.

В списке на обмене Майкл Трэвис Лик, музыкант и бывший американский десантник. Лик был приговорен к 13 годам заключения в июле прошлого года за контрабанду наркотиков.

Также американцы хотят обменять Роберта Романова Вудланда, гражданина США, которого в детстве усыновили из России. Вудланд вернулся в Россию и работал учителем английского языка, когда его арестовали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Он был приговорен 4 июля прошлого года к 12 с половиной годам лишения свободы.

В списке также Юджин Спектор, который сейчас отбывает 3 с половиной года заключения за взяточничество. Он родился в России, а затем переехал в США, и в августе прошлого года был обвинен в шпионаже.

Также в списке Дэвид Барнс, который был приговорен российским судом в феврале 2024 года к 21 году по обвинению в жестоком обращении с двумя своими сыновьями в США. Он участвовал в споре об опеке над детьми со своей бывшей российской женой.

В списке не было еще одного американца, заключенного в РФ, Андре Хачатуряна.

Американец армянского происхождения из Лос-Анджелеса, Хачатурян был приговорен к 8 с половиной годам заключения в 2023 году за торговлю оружием. Он был арестован в 2021 году во время путешествия из Калифорнии в Армению через Москву после того, как в его багаже нашли огнестрельное оружие.

Напомним, 10 апреля Россия и США провели обмен пленными в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

В феврале Россия освободила американского учителя Марка Фогеля во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

Тогда Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.