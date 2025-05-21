Мелоні каже, що Папа Римський готовий прийняти у Ватикані переговори щодо України

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні мала телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV та отримала у ній підтвердження, що Ватикан готовий був би надати майданчик для перемовин про завершення війни в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Італії 20 травня, пише "Європейська правда".

У вівторок 20 травня Мелоні провела телефонну розмову з Папою Римським Левом XIV щодо "наступних кроків для забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні".

У комюніке нагадали, що перед цим була спільна розмова європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом, і тоді Мелоні попросили "розвідати" готовність Святого Престолу прийняти у Ватикані переговори.

"Отримавши підтвердження від Святого Отця щодо його готовності прийняти наступні перемовини між сторонами у Ватикані, прем’єрка висловила глибоку вдячність Папі Леву XIV за його відкритість і незмінну відданість миру", – зазначають у заяві.

Зазначають, що Мелоні крім того протягом дня мала розмови із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Фінляндії Александром Стуббом і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також 20 травня з Мелоні говорив президент України Володимир Зеленський – про його розмову з Дональдом Трампом.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати чекають на мирну пропозицію від Росії "для розуміння розрахунків Путіна".