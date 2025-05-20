Зеленський обговорив із Мелоні свою розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо розмови зі своїм американським візаві Дональдом Трампом.

Про це стало відомо із його соцмереж, пише "Європейська правда".

У вівторок, 20 травня, Зеленський поспілкувався із Мелоні щодо розмови із Трампом та європейськими лідерами, яка відбулася напередодні, 19 травня.

"Координуємо наші позиції. Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру. Домовились контактувати щодо наших наступних кроків", – поділився український лідер.

Він зазначив, що під час розмови вони обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами.

"Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Трамп після розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.

Після цього Трамп провів годинну розмову з Зеленським і європейськими лідерами. ЗМІ писали, що європейські лідери не побачили в Трампа готовності чинити тиск на господаря Кремля.