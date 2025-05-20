Рубіо: США чекають на мирну пропозицію від Росії

Росія пообіцяла надіслати США "умови того, що їм буде потрібно для досягнення припинення вогню" з Україною після телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом і главою Росії Владіміром Путіним.

Про це заявив у вівторок під час слухань у Сенаті державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються написати умови, які вони вимагатимуть для того, щоб досягти припинення вогню, що потім дозволило б провести більш широкі переговори", – заявив Рубіо.

"Ми чекаємо на ці умови, і тоді у нас буде набагато краще розуміння розрахунків Путіна, коли ми побачимо, як виглядатимуть ці умови", – додав він.

Його зауваження стали останнім знаком того, що США не поспішають змінювати свою позицію щодо Росії, навіть незважаючи на те, що багато європейських посадовців і законодавців вважають, що Путін тягне час.

Двогодинна телефонна розмова Трампа з Путіним у понеділок не призвела до жодних проривів у питанні припинення вогню або переговорів про припинення бойових дій, що розчарувало європейських та українських союзників Вашингтона, які хотіли б бачити, що США роблять більше для посилення тиску на Путіна.

Рубіо, відповідаючи на запитання демократів і республіканців у Комітеті з міжнародних відносин Сенату щодо підходу США до Росії, захистив зусилля президента Дональда Трампа, які він до цього часу докладав.

Видання Axios повідомило, що під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами президент США Дональд Трамп розповів, що просив Путіна виступити з пропозицією, яку Україна і європейці не відкинуть одразу.