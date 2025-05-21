Мелони говорит, что Папа Римский готов принять в Ватикане переговоры Украины и РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV и получила в нем подтверждение, что Ватикан готов предоставить площадку для переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Италии 20 мая, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 20 мая, Мелони провела телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV о "следующих шагах для обеспечения справедливого и прочного мира в Украине".

В коммюнике напомнили, что перед этим был совместный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, и тогда Мелони попросили "разведать" готовность Святого Престола принять в Ватикане переговоры.

"Получив подтверждение от Святого Отца о его готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его открытость и неизменную приверженность миру", – отмечается в заявлении.

Отмечается, что Мелони кроме того в течение дня провела беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также 20 мая с Мелони разговаривал президент Украины Владимир Зеленский – о его разговоре с Дональдом Трампом.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ждут мирного предложения от России "для понимания расчетов Путина".