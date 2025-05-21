Як Євросоюз посилює тиск на Путіна і чому здалася Угорщина

Головним результатом вчорашніх засідань Ради ЄС у закордонних справах і з питань оборони стало затвердження нового, 17-го пакета санкцій проти Росії.

Його підтримали усі країни, включно з Угорщиною, яка традиційно створює проблеми для схвалення нових санкцій проти РФ.

Від керівників Євросоюзу лунають впевнені заяви: скоро санкційний тиск на Кремль має знову посилитися, буде потужний 18-й пакет санкцій. Щоправда, будь-якої конкретики щодо термінів його затвердження європейські посадовці уникають.

Детально про нові санкції ЄС проти Росії, чому їх підтримала Угорщина і те, які ще "болючі обмеження" обговорюють у Брюсселі, читайте в статті Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій. Далі – стислий її виклад.

Перш за все, 17-й пакет санкцій – найбільший з точки зору боротьби з так званим "тіньовим флотом", який використовує Росія для обходу торгових обмежень.

Отже, тепер загальний список санкційних суден "тіньового флоту" Росії налічує 342 одиниці. Втім, за різними оцінками, загальна кількість суден "тіньового флоту" РФ становить від 700 до 800 одиниць; тобто навіть зараз його більша частина лишається поза санкціями.

Також 17-й пакет санкцій додав до списків 75 фізичних осіб та підприємств, довівши загальний список підсанкційних організацій до понад 2400 найменувань. Варто зауважити, що до нової частини списку увійшли також особи і підприємства, відповідальні за розграбування культурної спадщини в Криму (зокрема, музею "Херсонес Таврійський") та привласнення української сільськогосподарської продукції.

Третя важлива позиція 17-го пакета, яку, до слова, вдалося до кінця зберігати непублічною – це запровадження санкцій проти одного з найбільших видобувачів нафти в Росії, компанії "Сургутнефтегаз". Варто зауважити, що США та Велика Британія запровадили санкції проти "Сургутнефтегазу" ще у січні 2025 року, тож ЄС тут надолужував відставання.

Окрім 17-го пакета, Рада ЄС затвердила ще три інших, фокусованих санкційних рішення: санкції за ведення гібридної війни (проти російської пропаганди та дезінформації), санкції за порушення прав людини та санкції, пов’язані з хімічною зброєю та її використанням в Україні.

Ось тут і "виплив" Віктор Медведчук. Прізвище одіозного кума Путіна, разом з двома його спільниками – колишнім генпродюсером каналу "112 Україна" Артемом Марчевським та колишнім депутатом ОПЗЖ Олегом Волошиним, що також був пов’язаний з цим телеканалом – фігурує у списку індивідуальних санкцій у рамках "гібридного" пакета.

Рішення щодо Медведчука є особливим. Адже він тепер фігурує у санкціях ЄС двічі!

У структурах ЄС пояснили "ЄвроПравді", що "це – два окремі режими санкцій", що діятимуть паралельно і матимуть для кума Путіна однакові наслідки: заморожування активів на території ЄС та заборону на в'їзд до Євросоюзу.

Та як ЄС зміг зламати опір угорського прем’єра?

Одне з пояснень – це те, що ЄС все ж пішов на певні поступки. З проєкту санкційного рішення в останні дні виключили дочірню компанію "Лукойла" (групу "Лукойл" експерти часом називають одним зі спонсорів режиму Віктора Орбана). Однак це – зміни останніх днів.

Між тим про принципову згоду Будапешта на затвердження 17-го пакета стало публічно відомо ще на початку травня. Ключову роль тут, як кажуть, відіграли США.

Та чи погодиться Угорщина і на наступний виток санкцій?

Тим часом, робота над новим пакетом вже почалася.

Вже відомо, що до 18-го пакета санкцій може увійти: зниження стелі ціни на російську сиру нафту; продовження санкцій щодо російського тіньового флоту; санкції проти російських фінансових установ, які допомагають російській армії та оборонці – причому це можуть бути навіть банки третіх країн; санкції проти компаній-операторів проєктів "Північних потоків".

Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.