ЗМІ: Угорщина намагається "рятувати" від санкцій ЄС дочірню компанію "Лукойла"

Угорщина не збирається перешкоджати схваленню 17-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ, але ще намагається "рятувати" компанію-партнера російського "Лукойла".

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За даними з кулуарів, Угорщина загалом готова підтримати санкційний пакет, проте спробує добитися невключення у нього однієї компанії.

Йдеться про зареєстровану у Дубаї Litasco – дочірню компанію російського енергетичного гіганта "Лукойл". Її хочуть включити до санкційних списків у зв’язку з тим, що вона "уможливила закупівлю численних суден, що входять до так званого тіньового флоту".

Окрім того, між європосадовцями тривають дискусії, чи бити санкціями по шести китайських компаніях – аби не надто образити Пекін у ситуації, коли між Європою і Китаєм зберігається активна торгівля. Йдеться, зокрема, про Poly Technologies, яка продавала компоненти для російських військових гелікоптерів, та Skywalker Technology, що залучена у виробництво російських БПЛА "Гербера" – "фальшивок" без вибухівки, якими відволікають ресурси української ППО під час повітряних атак ударними безпілотниками.

За даними "ЄвроПравди", 17-й пакет санкцій проти Росії ухвалять на Раді ЄС у наступний вівторок, 20 травня.