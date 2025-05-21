Как Евросоюз усиливает давление на Путина и почему сдалась Венгрия

Главным результатом вчерашних заседаний Совета ЕС по иностранным делам и по вопросам обороны стало утверждение нового, 17-го пакета санкций против России.

Его поддержали все страны, включая Венгрию, которая традиционно создает проблемы для одобрения новых санкций против РФ.

От руководителей Евросоюза звучат уверенные заявления: скоро санкционное давление на Кремль должно снова усилиться, будет мощный 18-й пакет санкций. Правда, какой-либо конкретики относительно сроков его утверждения европейские чиновники избегают.

Подробно о новых санкциях ЕС против России, почему их поддержала Венгрия и том, какие еще "болезненные ограничения" обсуждают в Брюсселе, читайте в статье Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Сильные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС вынуждает Путина к уступкам с помощью санкций. Далее – краткое ее изложение.

Прежде всего, 17-й пакет санкций – самый большой с точки зрения борьбы с так называемым "теневым флотом", который использует Россия для обхода торговых ограничений.

Теперь общий список санкционных судов "теневого флота" России насчитывает 342 единицы. Впрочем, по разным оценкам, общее количество судов "теневого флота" РФ составляет от 700 до 800 единиц; то есть даже сейчас его большая часть остается вне санкций.

Также 17-й пакет санкций добавил в списки 75 физических лиц и предприятий, доведя общий список подсанкционных организаций до более 2400 наименований. Стоит заметить, что в новую часть списка вошли также лица и предприятия, ответственные за разграбление культурного наследия в Крыму (в частности, музея "Херсонес Таврический") и присвоение украинской сельскохозяйственной продукции.

Третья важная позиция 17-го пакета, которую, к слову, удалось до конца сохранять непубличной – это введение санкций против одного из крупнейших добытчиков нефти в России, компании "Сургутнефтегаз". Стоит заметить, что США и Великобритания ввели санкции против "Сургутнефтегаза" еще в январе 2025 года, поэтому ЕС здесь наверстывал отставание.

Кроме 17-го пакета, Совет ЕС утвердил еще три других, фокусированных санкционных решения: санкции за ведение гибридной войны (против российской пропаганды и дезинформации), санкции за нарушение прав человека и санкции, связанные с химическим оружием и его использованием в Украине.

Вот тут и "всплыл" Виктор Медведчук. Фамилия одиозного кума Путина, вместе с двумя его сообщниками – бывшим генпродюсером канала "112 Украина" Артемом Марчевским и бывшим депутатом ОПЗЖ Олегом Волошиным, который также был связан с этим телеканалом – фигурирует в списке индивидуальных санкций в рамках "гибридного" пакета.

Решение по Медведчуку является особенным. Ведь он теперь фигурирует в санкциях ЕС дважды!

В структурах ЕС объяснили "ЕвроПравде", что "это – два отдельных режима санкций", которые будут действовать параллельно и будут иметь для кума Путина одинаковые последствия: замораживание активов на территории ЕС и запрет на въезд в Евросоюз.

Но как ЕС смог сломить сопротивление венгерского премьера?

Одно из объяснений – это то, что ЕС все же пошел на определенные уступки. Из проекта санкционного решения в последние дни исключили дочернюю компанию "Лукойла" (группу "Лукойл" эксперты порой называют одним из спонсоров режима Виктора Орбана). Однако это – изменения последних дней.

Между тем о принципиальном согласии Будапешта на утверждение 17-го пакета стало публично известно еще в начале мая. Ключевую роль здесь, как говорят, сыграли США.

Но согласится ли Венгрия и на следующий виток санкций?

Между тем, работа над новым пакетом уже началась.

Уже известно, что в 18-й пакет санкций может войти: снижение потолка цены на российскую сырую нефть; продолжение санкций в отношении российского теневого флота; санкции против российских финансовых учреждений, которые помогают российской армии и оборонке – причем это могут быть даже банки третьих стран; санкции против компаний-операторов проектов "Северных потоков".

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой и Сергея Сидоренко Сильные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС вынуждает Путина к уступкам с помощью санкций.