У ЄС пояснили, чому Медведчук вдруге опинився під санкціями

Європейський Союз 20 травня 2025 року наклав на близького до хазяїна Кремля Владіміра Путіна політика та бізнесмена Віктора Медведчука санкції в рамках режиму гібридних санкцій, які охоплюють пропаганду та дезінформацію Росії за кордоном, проте він також залишається у санкційному списку за дії, що загрожують територіальній цілісності України, куди його додали у травні 2024 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з підготовкою санкційних пакетів посадовець ЄС.

Співрозмовник "ЄвроПравди" підкреслив, що наразі Медведчук знаходиться під санкціями в двох санкційних режимах: за пропагандистські дії Росії за кордоном та за дії, які загрожують суверенітету України.

"Сьогодні ми наклали на нього санкції в рамках режиму гібридних санкцій, що охоплюють дестабілізуючі дії Росії за кордоном", – розповів посадовець ЄС "Європейській правді"

"Він все ще перебуває у списку цього режиму за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Це великий список, пов'язаний з агресивною війною Росії проти України", – додав він.

Співрозмовник "ЄвроПравди" пояснив, що "це – два окремі режими санкцій".

Проте їхні наслідки для Віктора Медведчука будуть однаковими: заморожування активів на території ЄС та заборона на в'їзд до Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда" у санкційному списку гібридних санкцій, запроваджених проти Росії 20 травня 2025 року, фігурують імена Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевського та Олега Волошина – за просування проросійської пропаганди, спрямованої проти країн ЄС та України.

Варто зазначити, що Медведчук і Марчевський, як і медіаресурс Voice of Europe, вже були під санкціями ЄС з травня 2024 року.