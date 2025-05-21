У Румунії почали розслідування через погрози розправою обраному президенту

Чоловіку, який у соцмережах пригрозив убивством обраному президенту Румунії Нікушору Дану, загрожує тюремне увʼязнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Antena 3 CNN.

Чоловік на імʼя Кодруц Т. заявив про бажання "пустити 15 куль" у Нікушора Дана у довгому повідомленні на Facebook, "сповненому орфографічних помилок і місцями незв'язному", ідеться в матеріалі Antena 3 CNN.

За інформацією журналістів, 31-річний чоловік родом з Мармуреша і є прихильником ультраправого політика Джордже Сіміона, який програв другий тур президентських виборів.

У своєму дописі Кодруц Т., серед іншого, вимагав від Дана відмовитись від посади президента протягом 24 годин, інакше пригрозив його убити.

Автора посту виявили, затримали і доставили на допит. Чоловікові може загрожувати штраф або увʼязнення на строк від трьох місяців до одного року.

Нагадаємо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосували за Дана.

Сіміон визнав свою поразку, проте все одно намагається оскаржити результат виборів.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.