В Румынии начали расследование из-за угроз расправой избранному президенту

Мужчине, который в соцсетях пригрозил убийством избранному президенту Румынии Никушору Дану, грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Antena 3 CNN.

Мужчина по имени Кодруц Т. заявил о желании "всадить 15 пуль" в Никушора Дана в длинном сообщении на Facebook, "полном орфографических ошибок и местами бессвязном", говорится в материале Antena 3 CNN.

По информации журналистов, 31-летний мужчина родом из Мармуреша является сторонником ультраправого политика Джордже Симиона, который проиграл второй тур президентских выборов.

В своем посте Кодруц Т., среди прочего, требовал от Дана отказаться от поста президента в течение 24 часов, иначе пригрозил его убить.

Автора поста обнаружили, задержали и доставили на допрос. Мужчине может грозить штраф или тюремное заключение на срок от трех месяцев до одного года.

Напомним, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовали за Дана.

Симион признал свое поражение, однако все равно пытается оспорить результаты выборов.

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