У ЄС критикують Ізраїль після обстрілу європейських дипломатів на Західному березі

У Європейському Союзі висловили обурення діями Ізраїлю, який у середу зробив "попереджувальні постріли" по місту Дженін на Західному березі річки Йордан, де в цей час перебувала делегація дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

До делегації, яка відвідувала Дженін у середу, увійшли представники країн ЄС, а також Великої Британії, Росії та Китаю. Вони перебували в місті на запрошення Палестинської адміністрації, аби оглянути табір для біженців.

Сили оборони Ізраїлю заявили, що дипломати відхилилися від затвердженого маршруту в "зоні активних бойових дій", тож ізраїльські військові "зробили попереджувальні постріли, щоб відігнати їх".

"Сили оборони Ізраїлю висловлюють жаль у звʼязку зі спричиненими незручностями", – додали там, запевнивши, що інцидент будуть розслідувати.

Тим часом головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила обстріли, назвавши неприйнятними будь-які погрози в бік дипломатів.

"Ми рішуче закликаємо Ізраїль розслідувати цей інцидент і притягнути до відповідальності винних", – сказала вона на пресконференції в середу.

В останні дні Євросоюз посилив тиск на Ізраїль у звʼязку з погіршенням гуманітарної ситуації у секторі Гази.

Раніше низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Напередодні в Європейському Союзі підтримали пропозицію міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа про розслідування того, чи Ізраїль все ще відповідає умовам співпраці з ЄС.