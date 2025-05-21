В ЕС критикуют Израиль после обстрела европейских дипломатов на Западном берегу

В Европейском Союзе выразили возмущение действиями Израиля, который в среду произвел "предупредительные выстрелы" по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, где в это время находилась делегация дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В делегацию, которая посещала Дженин в среду, вошли представители стран ЕС, а также Великобритании, России и Китая. Они находились в городе по приглашению Палестинской администрации, чтобы осмотреть лагерь для беженцев.

Силы обороны Израиля заявили, что дипломаты отклонились от утвержденного маршрута в "зоне активных боевых действий", поэтому израильские военные "сделали предупредительные выстрелы, чтобы отогнать их".

"Силы обороны Израиля выражают сожаление в связи с причиненными неудобствами", – добавили там, заверив, что инцидент будет расследован.

Между тем главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас осудила обстрелы, назвав неприемлемыми любые угрозы в адрес дипломатов.

"Мы решительно призываем Израиль расследовать этот инцидент и привлечь к ответственности виновных", – сказала она на пресс-конференции в среду.

В последние дни Евросоюз усилил давление на Израиль в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Ранее ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Накануне в Европейском Союзе поддержали предложение министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа о расследовании того, соответствует ли Израиль условиям сотрудничества с ЕС.