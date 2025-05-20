ЄС на вимогу Нідерландів розслідує, чи відповідає Ізраїль умовам співпраці

У Європейському Союзі більшість підтримала пропозицію міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа про розслідування того, чи Ізраїль все ще відповідає умовам співпраці з ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Європейська комісія вирішила розпочати розслідування, що підтвердила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Вельдкамп раніше заявляв, що, на його думку, блокада Ізраїлем постачання гуманітарної допомоги в сектор Гази є порушенням міжнародного гуманітарного права, і виступив за розслідування цього питання. Доки таке розслідування не буде проведено, Нідерланди будуть використовувати право вето, щоб заблокувати переговори про продовження "плану дій", який є частиною угоди про співпрацю, заявив Вельдкамп.

Вельдкамп у вівторок перебував у Брюсселі на зустрічі зі своїми колегами з ЄС. Після зустрічі він заявив, що голосування щодо пропозиції Нідерландів не відбулося, але "чітка більшість" висловилася "дуже, дуже широко" на користь занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в секторі Гази.

"І я вважаю, що це важливо, тому що таким чином ми, Європа, надсилаємо дуже чіткий сигнал, що ми дійсно маємо намір діяти. Що ми дійсно дуже стурбовані гуманітарною ситуацією", – сказав Вельдкамп.

Невідомо, скільки часу триватиме розслідування ЄС. За словами Вельдкампа, зараз цим питанням займається Європейська комісія. "Для мене важливо, що її рішення також є дуже чітким сигналом про те, що ми надзвичайно стурбовані", – сказав Вельдкамп.

Країни, що підтримують пропозицію Нідерландів, – це Франція, Бельгія, Люксембург, Австрія, Ірландія, Швеція, Данія, Фінляндія, Естонія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Португалія та Мальта.

Проти – дев'ять країн: Німеччина, Угорщина, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, Литва, Хорватія та Болгарія. Латвія не висловилася.

Розслідування зосереджується на тому, наскільки Ізраїль дотримується угод, передбачених договором між Ізраїлем та ЄС, який, серед іншого, надає торговельні пільги. Стаття 2 договору зазначає, що відносини між ЄС та Ізраїлем, а також сама угода ґрунтуються на повазі до прав людини та демократичних принципів.

Нагадаємо, цього тижня низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він та лідери Франції та Канади вражені військовою ескалацією в Газі, а також повторив заклик до припинення вогню.

У ЄС призначили нового спеціального представника з питань мирного процесу на Близькому Сході – цю роль доручили французькому дипломату Крістофу Біго.

А Велика Британія оголосила про намір призупинити переговори щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем за його дії в секторі Гази.