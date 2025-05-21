Група євродепутатів закликала повністю заморозити фінансування Угорщини

Група членів Європейського парламенту у середу закликала Брюссель заморозити все фінансування, призначене для Угорщини, звинувативши цю країну в подальшому обмеженні свобод і підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Угорщина, під керівництвом націоналістичного прем'єр-міністра Віктора Орбана, постійно конфліктує з ЄС, який уже заморозив мільярди євро через такі питання, як поводження з прохачами притулку та підозри в корупції.

Однак у листі, підписаному 26 депутатами ЄП, стверджується, що Угорщина не тільки не прагне поліпшень, а й "спостерігається подальша тривожна регресія". У листі згадується нещодавно ухвалений закон, спрямований на заборону ЛГБТК-парадів у Будапешті, а також реформи, метою яких є підрив незалежності судів і придушення критиків уряду.

"Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, – неприйнятно, – написали члени ЄП. – Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти".

Лист, ініційований фракцією Зелених, підписали також представники кількох інших парламентських фракцій, включно з правоцентристською ЄНП (Європейська народна партія), центристською Renew Europe і соціал-демократичною.

20 травня понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати заплановане законодавство Угорщини, спрямоване проти правозахисних груп та ЗМІ

В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидіють так званій "українській пропаганді".

Орбан вдався до чергової атаки на громадянське суспільство за менш як рік до парламентських виборів, де "Фідес" може поступитись опозиційній партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Читайте більше про це у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана".