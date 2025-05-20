Понад 80 європейських ЗМІ закликали скасувати спрямований проти критиків Орбана закон

Понад 80 редакторів провідних європейських медіа підписали петицію із закликом скасувати плановане законодавство Угорщини, яке має на меті обмежити діяльність ЗМІ, що фінансуються з-за кордону, та правозахисних груп, що, на думку критиків, має на меті придушити критику на адресу уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Законопроєкт, поданий минулого тижня партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес", передбачає створення списку організацій, які отримують іноземне фінансування, і обмеження або навіть закриття їхньої діяльності, якщо уряд вирішить, що вони загрожують Угорщині та її культурі.

Угорські ЗМІ, аналітичні центри та правозахисні групи піддали законодавство широкій критиці, заявивши, що воно спрямоване на придушення політичного інакомислення. Відбулися вуличні протести.

Підписанти петиції, опублікованої у вівторок, заявили, що "Фідес" "застосовує ту саму авторитарну тактику, яку ми бачили в Росії Владіміра Путіна". У 2012 році Росія прийняла закон, що дозволяє владі визнавати фінансовані з-за кордону неурядові організації, які займаються політичною діяльністю, іноземними агентами.

Підписанти заявили, що виживання вільної преси є як внутрішньою угорською, так і загальноєвропейською проблемою, "особливо в регіоні, де все більше популістських лідерів переймають методи Віктора Орбана".

Петицію підписали 84 редактори британської Guardian, французької Liberation, польської Gazeta Wyborcza, австрійської ORF, словацької SME та чеської Hospodarske Noviny, серед інших.

Вони закликали уряди своїх країн та інституції Європейського Союзу не допустити ухвалення закону, заявивши, що він суперечить як договорам ЄС, так і Хартії фундаментальних прав.

Угорські законодавці планували обговорити законопроєкт у вівторок, а голосування заплановане на середину червня. Схвалення є ймовірним, оскільки "Фідес" має абсолютну більшість у парламенті.

Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, пообіцяв у березні припинити іноземне фінансування незалежних ЗМІ та лідерів опозиції.

В уряді Угорщини своєю чергою не приховують, що повʼязують свою ініціативу з Україною і протидією так званою "української пропаганди".

Орбан вдався до чергової атаки на громадянське суспільство за менш як рік до парламентських виборів, де "Фідес" може поступитись опозиційній партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Читайте більше про це у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана".