Группа евродепутатов призвала полностью заморозить финансирование Венгрии

Группа членов Европейского парламента в среду призвала Брюссель заморозить все финансирование, предназначенное для Венгрии, обвинив эту страну в дальнейшем ограничении свобод и подрыве демократии, несоблюдении законодательства и ценностей ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Венгрия, под руководством националистического премьер-министра Виктора Орбана, постоянно конфликтует с ЕС, который уже заморозил миллиарды евро из-за таких вопросов, как обращение с просителями убежища и подозрения в коррупции.

Однако в письме, подписанном 26 депутатами ЕП, утверждается, что Венгрия не только не стремится к улучшениям, но и "наблюдается дальнейшая тревожная регрессия". В письме упоминается недавно принятый закон, направленный на запрет ЛГБТК-парадов в Будапеште, а также реформы, целью которых является подрыв независимости судов и подавление критиков правительства.

"Продолжать финансировать коррумпированный режим, который открыто подрывает европейские ценности, – неприемлемо, – написали члены ЕП. – Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты".

Письмо, инициированное фракцией Зеленых, подписали также представители нескольких других парламентских фракций, включая правоцентристскую ЕНП (Европейская народная партия), центристскую Renew Europe и социал-демократическую.

20 мая более 80 редакторов ведущих европейских медиа подписали петицию с призывом отменить запланированное законодательство Венгрии, направленное против правозащитных групп и СМИ

В правительстве Венгрии в свою очередь не скрывают, что связывают свою инициативу с Украиной и противодействуют так называемой "украинской пропаганде".

Орбан прибегнул к очередной атаке на гражданское общество за менее чем год до парламентских выборов, где "Фидес" может уступить оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Читайте больше об этом в статье редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана".