У Орбана пояснили новий закон про боротьбу з незалежними медіа загрозою "української пропаганди"

Влада Угорщини обґрунтовує необхідність ухвалення ініційованого нею законопроєкту, який обмежує діяльність неурядових організацій, загрозою "української пропаганди".

Таке вказане у заяві речника угорського уряду Золтана Ковача, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Як стверджує Ковач, фінансовані з-за кордону організації та ЗМІ "відіграють центральну роль у поширенні пропаганди" – від "пропаганди міграції" до "гендерної" та "військової".

"Зараз ці самі організації є основними рупорами української пропаганди, спрямованої на дискредитацію Угорщини. Закон про прозорість є найкращим інструментом для ефективної боротьби з українською пропагандою", – додає він.

Уряд Угорщини заявляє про підтримку своєї законодавчої ініціативи, посилаючись на опитування, в якому "понад 98% респондентів" підтримують захист демократичних інститутів від зовнішнього втручання.

"Уряд наполягає, що закон не обмежує громадянський простір, а відновлює рівновагу та прозорість у політичному житті, засновану не на ідеології, а на конституційному ладі країни", – підсумовує Ковач.

Нагадаємо, законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, зокрема гранти ЄС.

Законопроєкт визначає, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, просування демократичних дебатів або заперечення визначених державою цінностей, таких як християнська культура та традиційні рольові моделі сім'ї.

Ініціатива нагадує російський закон про "іноземних агентів", який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.