Сейм Польши решил запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Сейм Польши принял закон о запрете продажи всех видов электронных сигарет несовершеннолетним.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

За закон проголосовали 417 депутатов. Один был против и 10 воздержались. Теперь законопроект будет рассмотрен Сенатом.

Поправка к закону "Об охране здоровья населения от последствий употребления табака и табачных изделий", подготовленная Министерством здравоохранения, запрещает продажу всех электронных сигарет, в том числе безникотиновых, запасных контейнеров и никотиновых пакетиков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Закон также предусматривает запрет на продажу никотиновых пакетиков лицам, не достигшим 18 лет, а также на их продажу в помещениях учреждений здравоохранения, школ и учебных заведений, спортивных и развлекательных заведений, в торговых автоматах и системах самообслуживания.

Поправка также вводит запрет на продажу безникотиновых электронных сигарет и никотиновых пакетиков на расстоянии, в том числе через Интернет, и запрет на их рекламу.

Кроме того, предполагается, что использование электронных сигарет с безникотиновой жидкостью (выделяющих безникотиновый пар) будет запрещено в общественных местах, где сейчас запрещено использование электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью. К ним относятся школы и детские сады, остановки общественного транспорта, рестораны и детские площадки.

Напомним, в феврале французский парламент проголосовал за запрет одноразовых электронных сигарет.

Бельгия ввела такой запрет в декабре 2024 года.